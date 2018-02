Des politiques cohérentes pour soutenir le modèle français

Congrès de la FNB / Si le modèle d’élevage français est l’un des plus vertueux, ses qualités sont insuffisamment reconnues au niveau national comme international. Au-delà du nécessaire travail des éleveurs pour valoriser leur métier, le secteur a surtout besoin d’un message politique cohérent de la part du gouvernement français. Le congrès de la Fédération nationale bovine, les 7 et 8 février à Evreux, a été l’occasion de le rappeler au ministre et aux politiques présents.