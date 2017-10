L’élevage charolais haut-saônois a brillé

Foire de Montigny (Haute-Marne) / La 110ème édition de la Foire de Montigny a tenu toutes ses promesses avec la présence de plus de 170 animaux. Côté Charolais, 70 animaux provenant de 14 élevages de Haute-Marne, de Haute-Saône, des Vosges et de la Marne ne sont pas passés inaperçus. La qualité des animaux a été qualifiée d’exceptionnelle par un ancien inspecteur du Herd Book Charolais, également juge du concours.

Le public est venu nombreux à Montigny-le-Roi en Haute-Marne en ce dernier dimanche de septembre, Michel André le président de la Fédération des Eleveurs du Bassigny (FEB), a pris le micro à plusieurs reprises pour présenter les différentes animations et donner des explications sur les animaux. Les concours ont animé la journée avec les 70 Charolaises issues de 14 élevages de 4 départements, et la présentation d’une Limousine de la ferme des Antes (lycée agricole de Choignes). Le concours des Charolaises fut animé par Etienne Jondot, inspecteur du Herd Book Charolais, les conseillers de la Chambre d’Agriculture de Haute-Marne et les juges. Ces derniers étaient deux à noter les animaux : Jean-Marie Goujat originaire du Rhône et Eric Laffond, de la Loire. Jean-Marie Goujat, qui était un ancien inspecteur du Herd Book, a qualifié la qualité des animaux d’exceptionnelle et a félicité les éleveurs pour le travail accompli. Il a également été très pédagogique dans l’explication de ses notations, ce qui a été apprécié par les éleveurs. Avec cette journée, la FEB prouve encore son dynamisme en mettant à l’honneur le Bassigny, mais surtout la passion de l’élevage.

D’après T. Morillon

Le palmarès des élevages haut-saônois

Veaux femelles de l’année – section 1

1er Marmotte du Gaec Michel

4ème Mandoline du Gaec Mougin

Veaux femelles de l’année – section 2

1er Narbonne de Julien Demongeot

3ème Mercedes du Gaec Mougin

Génisses de 18 mois

1er Légende du Gaec Michel

Génisses de 30 mois

1er Libellule du Gaec Mougin

2ème Janessa du Gaec Mougin

Veaux mâles de l’année – section 1

1er ex-æquo : Magistral et Malabar du Gaec Rolin

Veaux mâles de l’année – section 3

2ème Manitou du Gaec Mougin

3ème Nebuleux de Julien Demongeot

Veaux mâles de l’année – section 4

2ème Nightclub de Julien Demongeot

Présentation : Niagara de Julien Demongeot

Veaux mâles de l’année – section 5

2ème Natsume du Gaec Mougin

Taureaux de 18 à 24 mois

1er Magistral de Julien Demongeot

2ème Maniac du Gaec Mougin

3ème Maitregims du Gaec Rolin

Taureaux de 30 mois

2ème John du Gaec Rolin

Taureaux adultes – section 3

1er Ideal du Gaec Rolin

3ème Hamac du Gaec Mougin

Prix d’honneur veau mâle automne

Magistral du Gaec Rolin

Prix d’honneur femelle

Narbonne de Julien Demongeot

Prix d’honneur junior femelle

Légende du Gaec Michel

Prix d’honneur junior mâle

Magistral de Julien Demongeot

Prix d’honneur adulte mâle

Idéal du Gaec Rolin