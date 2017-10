Morey reprend la coupe

Concours bovin / Le ring bovin a été également bien fréquenté, avec le très convoité challenge inter-centres d’élevage, remporté cette année par le CE de Morey.

Après le centre d’élevage de Lure-Noroy-Saulx l’an passé à Vesoul, c’est au tour de celui de Morey d’arborer la coupe du meilleur lot d’élevage lors du festival de l’élevage 2016. Les deux présidents des CE ont donc échangé le trophée, comme ils l’avaient fait d’ailleurs en 2016, puisqu’au festival de l’élevage c’est Morey qui avait transmis le précieux trophée. Un trophée qui décidément n’est pas enclin à demeurer dans un même centre d’élevage… C’est le signe « du dynamisme de l’élevage de Haute-Saône », félicitera le juge, tandis que François Thomas pour Gen’IA Test fera remarquer que les deux jeunes présidents sont aussi « deux anciens jeunes présentateurs ». Thomas Groshenry, le juge du concours bovin, a justifié son choix en soulignant « un lot très compact » chez Lure-Nory-Saulx, et « des vaches qui s’emboîtent particulièrement bien les unes dans les autres ».

“Je ne demande pas au public de plaindre les éleveurs, mais de les applaudir”

Quant au lot de Morey, le juge y a apprécié « le niveau d’attache très régulier » et « le positionnement des trayons ». Les éleveurs présents ont été salués pour la bonne tenue du concours et le niveau des animaux. Thomas Groshenry a aussi profité de l’occasion pour rappeler les conditions difficiles dans lesquels les éleveurs exercent aujourd’hui leur métier : « Si vous êtes encore là à ce jour, c’est simplement parce que la passion vous tient ! » dit-il en sollicitant les encouragements des spectateurs. « Je ne demande pas au public de plaindre les éleveurs, mais de les applaudir », lance-t-il encore. Gaëtan Laprevote a félicité en clôture les présidents des centres d’élevage pour la qualité des animaux présentés. Il a salué les juges pour leur professionnalisme, et les jeunes investis dans la préparation du concours. François Thomas a aussi insisté sur la performance des jeunes présentateurs, dont Paul Brepson, Mathieu Humbert et Gauthier Aignelot, lauréats du concours éponyme. Un beau moment pour l’élevage de Haute-Saône.

LD

Le Palmarès

Concours « jeunes présentateurs »

1er Paul Brepson

2ème Mathieu Humbert

3ème Gauthier Aignelot

Race Prim’Holstein

Mamelle Jeune : Judith Red, Gaec Gutknecht

Mamelle Adulte : Tourisalin, Gaec du Champ de la Tour

Championne Mamelle : Tourisalin, Gaec du Champ de la Tour

Championne Réserve Jeune : Judith Red, Gaec Gutknecht

Championne Jeune : Joli Henza, Gaec Gutknecht

Championne Réserve Adulte : Pjp Hidile, Gaec du Champ de la Tour

Championne Adulte : Tourisalin, Gaec du Champ de la Tour

Grande Championne : Tourisalin, Gaec du Champ de la Tour

Race Montbéliarde

Mamelle Jeune : June, Gaec Gutknecht

Mamelle Adulte : Ilma VR, Gaec Vivieroche

Championne Réserve Jeune : Idna VR, Gaec Vivieroche

Championne Jeune : Julianna, Gaec Laprevote

Championne Adulte : Flèche, Gaec Vivieroche

Championne Réserve Adulte : Isalyne, Gaec de Rosière

Grande Championne : Flèche, Gaec Vivieroche

Challenge inter-centre d’élevage

1er Morey

2ème Lure / Noroy / Saulx

3ème Villersexel / Héricourt. n