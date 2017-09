Les JA rencontrent Emmanuel Macron

Jérémy Decerle et Samuel Vandaele ont été reçus à l’ Élysée ce matin par le chef de l’Etat. Cette rencontre nous a permis de rappeler l’urgence de rétablir un revenu décent pour les agriculteurs et de créer des conditions favorables à l’installation de jeunes en agriculture. Nous avons expliqué à Emmanuel Macron pourquoi nous étions attachés à défendre les fermes de type familial : parce qu’elles sont gages de véritables chefs d’exploitation au centre des décisions et des pratiques et qu’elles sont les plus résilientes et adaptables. Sur les Etats généraux de l’alimentation, les Jeunes Agriculteurs seront mobilisé et constructif. Enfin, sur la prochaine Pac, qui sera le second enjeu du quinquennat, notre souhait est de financer des outils assurantiels pour sécuriser les revenus des agriculteurs.