Vers une baisse des fermages en 2017

Le ministère de l’agriculture vient de publier les comptes annuels de la ferme France. Il apparaît que le revenu brut d’exploitation par hectare est fortement en baisse. Depuis la réforme de 2009, l’indice national des fermages est calculé en fonction du RBEA/ha (revenu brut d’entreprise agricole) et de l’indice prix du PIB (produit intérieur brut) selon la proportion suivante : 60 % du RBEA et 40 % du PIB. Ces indices sont lissés sur 5 ans afin d’éviter des variations trop importantes.

Baisse de 3,02 %

Pour 2017, le RBEA s’établit à 106,02 contre 111,81 en 2016 (base 100 : 2009), et l’indice prix du PIB à 106,67 contre 106,26 (toujours basse 100 en 2009). À partir de cela, l’indice national des fermages devrait être de 106,28 pour 2017, soit une baisse de 3,02 % par rapport à 2016. En se basant sur cette prévision et selon la formule légale, le fermage pour la période de 2017 à 2018 sera égal à : loyer par hectare en 2016 x 0,9698. Dès la publication de l’arrêté ministériel fixant la valeur de l’indice, le Service Agricole Juridique fera comme chaque année une publication plus complète.

BL, SAF 70-90