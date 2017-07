Comptes de l’agriculture 2016 / En 2016, le résultat brut de la branche agricole a connu une forte baisse de – 14,1 %, liée à la chute des volumes et au fléchissement des prix, indique la Commission des comptes de l’agriculture et de la nation dans ses résultats provisoires de juillet 2017. Le résultat brut par actif agricole non salarié baisse de 12,3 %.