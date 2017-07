Gray ouvre le bal des concours !

Chevaux / Les concours modèles et allures de chevaux de Trait Comtois vont rythmer l’été en Haute-Saône. Mercredi 12 juillet, les éleveurs du Graylois ont participé à la première journée de caractérisation du cheval de Trait Comtois de Haute-Saône.

7 éleveurs participaient au premier concours local de l’année organisé sur la place des Tilleuls à Gray le mercredi 12 juillet. 12 juments, dont la moitié suitées de leurs poulains de l’année ont donc défilé de 10h à 11 h 30 devant les juges experts de la race et le public d’habitués venus apprécier leurs qualités.

Résultats

Pouliche de 1 an

1ère : Gitane Des Enclos du GAEC Braichotte de Cugney

Pouliches de 2 ans

1ère : Fidja Des Montants du GAEC des Montants de Fouchécourt

2ème : Fiesta des Montants du GAEC des Montants de Fouchécourt

3ème : Fauve Des Enclos du GAEC Braichotte de Cugney

Pouliches de 3 ans

1ère : Emeraude des Vignes de Marin Sefer de Buthiers

2ème : Emilia de l’épinette de Jean-Sylvain Gable de Mailleroncourt-Charrette

Poulinières de 4 à 8 ans

1ère : Brillante de Marnay de Pierre Ballot de Marnay

2ème : Violette des Enclos du GAEC Braichotte de Cugney

3ème : Vedette de Cugney du GAEC Braichotte de Cugney

4ème : Domino de Treize de Matthieu Adam de Sorans-les-Breurey

Poulinières de 9 à 18 ans

1ère : Reine De Mai de Guy Deplante de Breurey-les-Faverney

2ème : Princesse 29 du GAEC Braichotte de Cugney

Le Président Jean-Pierre Braichotte remercie les éleveurs, les élus et le public présent, le jury, et les partenaires.

Prochains concours

Le concours de Villersexel aura lieu le samedi 22 juillet de 9h à 13h et celui de Cemboing le samedi 5 août de 10h à 16h. Une catégorie pouliche de 1 an est ouverte sur tous les concours. Buvette et restauration sur place.

EL

En rouge : Pouliches et juments qualifiées pour le concours départemental de Jussey le dimanche 20 août.