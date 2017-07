Tous à Combeaufontaine !

Tour de France / Ce vendredi 23 juin, Emmanuel Aebischer pour la FDSEA et Romain Molliard, maire de Combeaufontaine ont tenu une conférence de presse commune sur le Tour de France. Les agriculteurs de Haute-Saône relèvent une fois encore le défi de la fresque géante vue du ciel.

Pour la troisième fois depuis 2012, la FDSEA de Haute-Saône va participer au concours « les agriculteurs aiment le tour ». Ce concours organisé par la FNSEA en collaboration avec France Télévision et la société organisatrice du Tour de France permet aux agriculteurs des départements de réaliser des fresques vues du ciel.

Lors du passage du Tour à la Planche des Belles Filles en 2014, la FDSEA avait réalisé une immense cerise. Cette réalisation lui avait valu de décrocher le premier prix. Pour cette édition 2017, la FDSEA va réaliser une fresque lors de l’étape du 6 juillet Vesoul-Troyes sur la commune de Combeaufontaine. Elle sera visible à la sortie de la commune direction Langres en face de la zone artisanale dans la prairie d’un agriculteur de Cornot.

Quatre couleurs, quatre saisons

Le thème imposé cette année est « la montre », en référence aux saisons qui rythment l’activité des agriculteurs mais aussi en référence aux « contre-le-montre » cycliste. Les agriculteurs de Haute-Saône ont donc choisi de réaliser une montre géante représentant les quatre saisons. « Chaque quartier de la montre sera d’une couleur différente, évoquant une saison », explique le président Emmanuel Aebischer.

Une bâche blanche sera apposée au sol pour représenter l’hiver. Des écorces marrons seront éparpillées au sol pour évoquer l’automne. Pour l’été, de la paille déchiquetée donnera sa couleur jaune, et pour le printemps, le vert de la prairie se suffira à lui-même. Des vaches montbéliardes et des chevaux seront nécessaires pour représenter les aiguilles de la montre. Mais attention pour répondre « pile » au cahier des charges, il faut que les aiguilles de la montre bougent lorsque l’hélicoptère qui filme la course passe au-dessus de la fresque.

Les chevaux comtois pour la grande aiguille

Ce seront ainsi les chevaux comtois qui pousseront la grande aiguille. Petite subtilité, la montre sera à l’heure où les coureurs passeront à Combeaufontaine, c’est-à-dire 12h50… En parallèle de la fresque pour les téléspectateurs, une buvette et de la restauration seront proposés par les JA des 3 Cantons aux spectateurs. Toute la traversée de Combeaufontaine sera aux couleurs du Tour de France. Des buvettes seront disposées tout au long du parcours dans le bourg-centre. Des animations pour les petits et les grands permettront aux spectateurs de patienter avant le passage de la caravane et des coureurs. Nous reviendrons dans notre édition de la semaine prochaine sur le passage du Tour de France en Haute-Saône.

