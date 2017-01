Une aide pour la commercialisation des jeunes bovins légers

DRAF / Une aide forfaitaire à la commercialisation des jeunes bovins légers est mise en œuvre dans le cadre de l’aide exceptionnelle européenne d’adaptation aux secteurs de l’élevage.

Soucieux de la situation de la filière viande bovine qui souffre de prix de marchés bas, Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, a annoncé, le 18 novembre dernier, la mise en place d’une aide forfaitaire de 150 euros pour la commercialisation des jeunes bovins mâles de race à viande ou mixte âgés de 13 à 24 mois, destinés à l’abattage, d’un poids inférieur à 360 kg et commercialisés en janvier et février 2017. Pour être éligibles, les jeunes bovins vivants destinés à l’export doivent pour leur part peser moins de 680 kg (poids vif).

L’objectif de cette mesure est de limiter les quantités de viande sur le marché afin d’amorcer une remontée des cours. Les animaux éligibles à l’indemnisation sont :

• des jeunes bovins mâles,

• issus de race allaitante ou croisés (définis comme animaux ayant l’un des deux parents issu d’une race à viande),

• élevés en France métropolitaine,

• âgés de 13 à 24 mois à la date de l’abattage si l’animal est abattu en France métropolitaine ou à la date de l’émission du certificat sanitaire si l’animal est exporté,

• dont le poids est inférieur à 360 kg de poids de carcasse pour les animaux abattus en France métropolitaine ou dont le poids est inférieur à 680 kg de poids vif (poids payé à l’éleveur éligible lors de la sortie de l’animal de l’exploitation) pour les animaux exportés destinés à l’abattage (les animaux exportés destinés à l’engraissement ne sont pas éligibles).

La période d’éligibilité de cette aide est du 1er janvier au 28 février 2017 et les demandes d’aides pourront être déposées du 1er mars au 31 mars 2017, uniquement par procédure dématérialisée. En cas de dépassement de l’enveloppe allouée, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, la date de dépôt du formulaire de demande d’aide faisant foi.

L’ensemble des modalités d’octroi de l’aide sont disponibles à l’une ou l’autre des adresses suivantes : www.franceagrimer.fr/filiere-viandes/Viandes-rouges (section aides/aides de crise) https ://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif -64b506f9-40c5-4eea-91f0-53a85c1cea1a/telechargement