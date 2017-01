Observez la présence de larves de grosses altises

Colza / La pression des larves de grosses altises semble plus faible que lors de la dernière campagne et pour le moment peu de parcelles ont atteint le seuil de traitement. Toutefois même si les observations BSV sont arrêtées pendant la période hivernale, il faut poursuivre la surveillance durant l’hiver car nous sommes toujours dans la pleine période potentielle de présence de larves d’altise. L’observation des galeries et des larves dans les pétioles est donc vivement conseillée.