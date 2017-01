Jeunes Éleveurs en Fête, une belle réussite !

Avec les Jeunes Agriculteurs / La Finale départementale de pointage s’est tenue au lycée agricole de Port-sur-Saône le samedi 3 décembre dernier. 110 jeunes éleveurs ont tenté de décrocher leur place en finale nationale.

C’est avec une journée fraîche mais ensoleillée que l’EPLEFPA et les Jeunes Agriculteurs ont accueilli plus de 300 personnes samedi 3 décembre sur le site de Port Sur Saône pour la finale départementale de pointage.

110 candidats sélectionnés pour l’édition 2016

Depuis le début du mois de novembre, les sélections cantonales ont eu lieu dans tout le département pour départager les 500 jeunes candidats. Ce sont 110 qualifiés qui se sont donc rendus au lycée pour la catégorie bovine, montbéliarde et équine. Après le pointage, les 10 premiers gagnants au classement général ont été mis en situation d’examen afin de les préparer à la finale nationale de Paris.

De nombreuses animations sur le site

Point de rendez-vous entre agriculteurs haut-saônois, cet événement représente toujours un moment de convivialité pour découvrir le jugement de bétail. C’est aussi l’occasion pour les Jeunes Agriculteurs de promouvoir leur métier. D’autres animations ont aussi été organisées pour cette nouvelle édition : visite de l’exploitation, présentation de la miellerie, tours en tracteur, quinté mamelle ouvert au public, démonstration du robot de traite Lely, vente de viande, lait et fromage de la ferme.

Rendez-vous à Paris pour les vainqueurs !

Les finalistes de la finale départementale de pointage iront donc à Paris lors du salon de l’agriculture pour la finale nationale. En pointage équin, Prudence Guignard s’est qualifiée. Dans la catégorie Bovin, les couleurs haut-saônoises seront défendues à Paris par Bastien Blanc et Jules Billet en Charolais et Guillaume Hugueny et Constantin Chopard en Montbéliarde.

JA 70