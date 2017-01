Magnifique Saint-Bresson

Foire agricole / Excellent cru pour la 35e édition de la foire de Saint Bresson. La météo favorable a probablement achevé ce qu’une organisation sans faille avait préparé : un succès populaire.

Dimanche 9 octobre, c’était à Saint Bresson l’affluence des grands jours. Les bénévoles et les responsables de l’organisation avaient fait les choses en grand, mais on n’est jamais à l’abri d’une catastrophe météorologique ou d’un imprévu. Rien de cela pour la 35e édition de la foire qui restera pour tous un excellent souvenir.

Des flots de spectateurs

Le ring bovin a bien-sûr été l’attraction phare du pôle agricole. Il n’a pas désempli de 10h le matin à 4h l’après-midi. L’utilisation des 2 sonorisations séparées aura été un choix judicieux : « On a eu des échos favorables », se réjouit Gilles Grillot, vice-président du comité d’organisation. Le jeu de mots est savoureux. La qualité du concours bovin est à souligner. Les animaux étaient moins nombreux que prévu, mais avec environ 70 animaux présentés, les éleveurs des Vosges Saônoises n’avaient pas à rougir. Autour du ring, les visiteurs se pressaient sur plusieurs mètres pour voir le spectacle. « Des flots de spectateurs », que l’on ne voit plus depuis un certain temps au concours de labours.

Saint-Bresson a réussi à capter son public « généraliste », et à conerver son âme agricole. Un mariage qui fait toujours bon ménage.

LD