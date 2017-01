Des ratés sur l’avance de trésorerie

Versement des aides PAC / Le versement des aides PAC 2016 ne va pas de soi pour tout le monde. Malgré les promesses du Ministre, un certain nombre d’agriculteurs du département n’ont pas reçu l’avance de trésorerie, ou n’en ont reçu qu’une partie. Mardi 18 octobre, certains d’entre eux se sont invités à la DDT avec les représentants de la profession.

Mardi 18 octobre, une dizaine d’agriculteurs accompagnés par les présidents des JA, de la FDSEA et de la chambre d’agriculture se sont invités à la DDT de Vesoul. Une « visite forcée » dans l’après-midi pour dénoncer les cafouillages dans le versement des aides PAC 2016. En Haute-Saône, on recense une soixantaine de dossiers qui rencontrent des difficultés de paiement. Sur ce total, 50 exploitations ont perçu des aides partielles de la PAC 2016, 11 n’ont reçu aucun paiement.

Vive inquiétude

Pour les premiers, les services de l’État ont assuré que les paiements restants devraient se faire « dans les 3 prochaines semaines ». Pour les seconds qui n’ont encore rien touché, la situation est plus complexe. D’après la DDT, 4 dossiers seront résolus et payés à la fin du mois. Pour les 7 autres, l’Administration n’est « pas capable de donner une date de mise en paiement et ne connaît pas les raisons pour lesquelles ces dossiers sont bloqués », a relaté un participant. « Nous avons exprimé notre vive inquiétude sur ce dossier, résume le président de la FDSEA Sylvain Crucerey. Le ras-le-bol et l’exaspération des agriculteurs sont grands face à cette machine administrative qui rend complètement incompréhensible cette PAC et le paiement s’y référant ! » Dans l’état actuel des trésoreries, le syndicaliste estime qu’il est « scandaleux que l’Administration se permette de ne pas payer en temps et en heure ce qui est promis à longueur de communiqués de presse et de journaux par le ministre de l’Agriculture ».