Produits bio : une demande qui ne se dément pas

Agriculture bio / Dimanche dernier les agriculteurs bio du département ont donné rendez-vous aux Vésuliens pour présenter leur production.

Baptisé “l’automne sera bio, ça se fête !”, ce premier événement organisé par le groupement des agriculteurs bio de Haute Saône (GAB 70) a rencontré un franc succès. Abrité sous les Halles mis à disposition par la Ville de Vesoul, c’est un flot ininterrompu de visiteurs qui est venu toute la journée à la rencontre des producteurs bio du département. Tous les produits étaient représentés : légumes de saison, viande de bœuf et de porc, volaille, pain, fromages, crème, beurre, vins, bières, confitures… Il y en avait pour tous les goûts. Le marché bio ne cesse de progresser, en 2015 cette croissance atteignait 15 % au niveau national. Force est de constater que la demande pour les produits bio ne se dément pas. L’affluence rencontrée lors de cette journée en est un remarquable exemple.

Des assiettes gourmandes très appréciées

Le CFA des métiers de Vesoul, partenaire de cette manifestation, a régalé les visiteurs avec des préparations réalisées à partir des produits bio proposés par les producteurs. Ce ne sont ainsi pas moins de 120 pizzas, 80 quiches et leur cortège de mignardises qui se sont vendus en quelques heures. Alain Bersot producteur de vaches allaitantes à Villeparois proposait des hamburgers fermiers qui pouvaient être accompagnés de salades de crudités élaborées à partir des légumes des maraichers de Haute Saône. Les sandwiches d’Alain n’avaient rien à envier à ceux proposés par les multinationales spécialistes du genre, même les prix pratiqués étaient plus alléchants. A noter également la présence de plusieurs associations qui ont pu informer le public sur les bons gestes à réaliser pour la préservation de l’environnement et la réalisation d’économies d’énergie.

Des sourires plein les allées

Toute la journée, les agriculteurs ont pu expliquer leur métier, faire la promotion des produits bios et remplir les cabas des Vésuliens venus en masse. De part et d’autre des étales la bonne humeur est palpable. Malgré de tristes conditions météorologiques, les sourires sont sur tous les visages. Heureux de cette belle et bonne journée, les agriculteurs bio du département attendent avec impatience de pouvoir renouveler l’opération. Le troisième week-end de septembre est bien parti pour devenir le rendez-vous incontournable entre les agriculteurs bio et les Haut-Saônois.

Mickaël Grevillot