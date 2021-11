Une journée dédiée au cheval de trait

Syndicat des eleveurs de chevaux de trait / 171 élèves et 17 chevaux ont participé jeudi 7 octobre au concours de pointage et revue des étalons 2021 à la MFR de Combeaufontaine.

Carton plein pour cette deuxième édition du concours de pointage équin et revue des étalons, coorganisé par le syndicat des éleveurs de chevaux de trait de Haute-Saône et la MFR de Combeaufontaine.

Jeudi 7 octobre, cinq établissements d’enseignement agricole : les MFR de Combeaufontaine, Montbozon, Ramonchamps, Fougerolles et Vesoul Agrocampus étaient représentés, avec pas moins de 171 jeunes pointeurs, participant au concours de pointage équin. Une belle réussite pour cette deuxième édition, sous un nouveau format, du concours de pointage équin, discipline qui avait perdu de son attractivité depuis plusieurs années et qui semble revenir en force depuis deux ans : en 2020, 110 concurrents avaient concouru, cette année c’est 61 élèves de plus.

Un programme riche

Dès 9 h 30 avait lieu le Concours de pointage équin orchestré par Charles Boillin, juge de l’ANCTC qui, dans un premier temps, a initié les élèves au pointage équin sur chevaux de trait leur transmettant ainsi ses connaissances et son point de vue affûté de juge. En Parallèle du concours de pointage, les jeunes ont participé à différentes interventions en salle. Une présentation de la filière cheval de trait avec la valorisation de la viande chevaline et du lait de jument présentée par Stéphane Dugois, Etienne Garret éleveurs de chevaux de trait comtois et Mathilde Aili de la Chambre d’agriculture régional BFC. Une intervention de la MSA sur la sécurité accompagnée d’une démonstration par une éthologue, présentation des races comtoise et castillonaise, simulateur de conduite. Un programme riche pour les élèves et visiteurs venus nombreux cette année.

Pour le déjeuner, tous les élèves et visiteurs ont pu se restaurer à la cantine de la MFR de Combeaufontaine, au menu, le traditionnel bourguignon de poulain comtois préparé par le chef de la MFR. Une grande première pour beaucoup d’élèves, qui ont franchi le pas à la suite des différentes interventions et explication donnés le matin même par les éleveurs.

30 qualifiés pour la finale départementale

La remise des prix du concours de pointage a eu lieu en fin d’après-midi, c’est Philippe Gacon, président du Syndicat des Eleveurs de chevaux de trait qui a remis l’ensemble des prix. Tous les élèves participants ont été récompensés.

À la suite du classement général, les six meilleurs élèves de chaque établissement ont été rappelés et sont qualifiés pour la finale départementale qui se tiendra à la foire Sainte-Catherine de Vesoul le 25 novembre prochain. n

C.G.