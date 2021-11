Un beau « Cow Miss »

Montbozon / 66 vaches et 16 élevages ont pris part au comice organisé par le Centre d’élevage de Rioz-Montbozon. Avec en prélude le concours départemental de pointage et le challenge du meilleur présentateur.

La réussite était au rendez-vous, le week-end dernier, pour la manifestation d’élevage coorganisée à Montbozon par la MFR et le centre d’élevage de Rioz-Montbozon. « C’est un bilan très positif, même si la participation et le nombre de visiteurs étaient un peu en dessous de nos prévisions. On a quand même compté plus de 700 bracelets pour l’entrée, hors enfants pour qui le passeport sanitaire n’était pas obligatoire, se réjouit Pierre Grangeot, le président du centre d’élevage organisateur. Ce qui est réjouissant, c’est la participation de nouveaux élevages, ainsi que de jeunes : c’est bon signe pour l’avenir. »

Un juge très pédagogue

Les concours de pointage et de meilleur présentateur, le vendredi soir, ont constitué un prélude apprécié, avec une ambiance conviviale. « C’est une idée à garder pour les prochaines éditions ! ». Les vingt jeunes présentateurs en lice ont particulièrement apprécié la prestation de Ghislain Henry, un juge très pédagogue qui a su expliquer aux concurrents les qualités attendues pour conduire une vache sur le ring : précision, tenue de l’animal, mise en valeur de ses qualités et attention portée au juge…

AC

Palmarès Cow Miss & Terroir

Pointage

Finalistes qualifiés pour Paris

Race Montbéliarde : 1er Constantin Chopard, 2è Clara Petithuguenin

Race charolaise : 1er Patrice Buhler, 2è Nathan Laroche

Concours de la race montbéliarde

Jugé par Yohann Vachoux, assisté du ring man Jérémy Decorzent

Lot d’élevage remporté par le Gaec du Pré au Clair à Chavanne

Grande championne du CowMiss & Terroir : Jezebelle du Gaec la Romaine Humbert à Maizières

Meilleure mamelle adulte et grande mamelle du concours : Jeronime du Gaec du Pré au clair à Chavanne

Championne senior : Fiorentina du Gaec la Romaine Humbert à Maizieres, fille du taureau Urbaniste sur une mère Micmac

Mamelle Senior : Hotopdutop du Gaec d’Argirey à Villers Pater, fille du taureau Vigor JB sur une mère Octet JB

Championne Jeune : Molly de l’Earl de la Corvée d’Arche à Velloreille les Choye, fille du taureau Henapo sur une mère Etang

Mamelle jeune : Nation du Gaec Boillot à Boult, fille du taureau Helux sur une mère Asoka

Championne Espoir : Ollie du Gaec du Pré au Clair à Chavanne, fille de Lochness sur une mère Farago

Mamelle Espoir : Oreveuse du Gaec la Romaine Humbert à Maizieres, fille du taureau Milton sur une mère Goodatitud

Concours des races holstein et brune

Jugé par Ghislain Henry

Doublé pour Nicorette qui remporte le prix de championnat en plus de la meilleure mamelle jeune

Jeunes présentateurs

1er Léo Paquelet, 2è Célestin Figard, 3è Marius Pheulpin n