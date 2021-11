Réunion conviviale pour les agricultrices

FDSEA / Anne Robin et les membres de la commission agricultrices de Haute-Saône se sont donné rendez-vous à la verrerie La Rochère pour une après-midi conviviale.

M ardi 26 octobre les agricultrices de la FDSEA de Haute-Saône se sont réunies pour partager un moment convivial à la verrerie La Rochère située à Passavant la Rochère dans le nord du département. L’occasion pour elles de sortir de leur quotidien d’agricultrice, le temps d’une visite.

Sortir de sa routine, pour partager et échanger sur son métier

La Commission Départementale des Agricultrices a pour objectif de réunir les agricultrices et femmes d’exploitants haut-saônoises pour des moments d’échanges, de retour d’expérience sur fond d’information et d’actualité syndicale. Cette commission a pour vocation de représenter les agricultrices, défendre et faire reconnaître leurs droits. Elle vise l’égalité professionnelle entre homme et femme, affirmant la place des femmes sur les exploitations, casser les stéréotypes, ou inégalités et discriminations qui peuvent subsister.

Mobilisées pour Octobre Rose

Pour l’occasion, les agricultrices avaient revêtu leur t-shirt rose, en soutien à la lutte contre le cancer du sein et l’accompagnement des femmes atteintes de ce cancer. Ces t-shirts et vestes sans manches, imaginés par les agricultrices sont proposés à la vente, une action lancée en 2019 en soutien à la ligue contre le cancer du sein : une partie des bénéfices étant reversé pour cette cause.

Cette journée de convivialité a permis aux agricultrices et leurs enfants, de découvrir ou redécouvrir le savoir-faire des maîtres verriers de la Verrerie La Rochère.

Les agricultrices de Haute-Saône seront également présentes lors de la foire de la Sainte-Catherine jeudi 25 novembre à Vesoul pour vous proposer T-shirt et vestes sans-manches !

C.G.