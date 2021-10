Trois élevages haut-saônois au Marault

Charolais / Trois élevages charolais du département ont participé au concours national charolais à Magny-Cours, les 9 et 10 septembre dernier.

Les Concours nationaux adultes et veaux et la vente Nationale aux enchères, organisés par le Herd Book Charolais à l’Agropôle du Marault à Magny-Cours constituent un des plus grands rendez-vous raciaux de l’année. Ils réunissent plus de 400 animaux venus de toute la France, qui représentent les plus beaux spécimens de la race charolaise. Il s’agit à la fois d’une vitrine prestigieuse de la génétique et du savoir-faire des éleveurs-sélectionneurs et d’un temps d’animation et de convivialité.

Nouvelle formule pour les veaux mâles

Cette année le HBC a proposé une nouvelle présentation pour les concours veaux mâles, avec trois catégories mettant en avant les qualités recherchées par les éleveurs et la filière : grands raceurs, sélection « bien naître » et trophée viande. Aurélien Michel a justement présenté un des 30 veaux en concours, dûment sélectionnés sur leurs origines maternelles et paternelles… « Malheureusement à cause de la pluie les veaux ont été présentés dans un vieux bâtiment et il n’a pas attiré l’attention des juges. Il a quand même fini deuxième meilleur veau lors du trophée AJEC et les acheteurs l’avaient repéré parce qu’à la vente aux enchères de l’après-midi il a été vendu à 7 400 euros, soit la quatrième place. »

Elise Métris et Sébastien Mougin étaient également de la partie, la première avec le taureau Pacha qui termine quatrième de sa section, et le second venu avec deux veaux et deux femelles. « On n’a pas été très bien classés : Pogba a souffert du stress du voyage et n’était pas à son avantage, Sable a fini quatrième de section, Sacrée 5ème… et Libellule suitée de Schtroumpfette ont fait 6ème : elle a peut-être été pénalisée parce qu’elle n’avait pas de cornes. », récapitule Sébastien Mougin. « Mais on a passé un super moment, ça fait du bien de retrouver des collègues, l’ambiance, la convivialité… »

AC