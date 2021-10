Centre d’élevage de Rioz-Montbozon / Les 1er et 2 octobre prochains, une centaine de vaches seront à Montbozon pour le « cow miss » co-organisé par le centre d’élevage et la Maison familiale et rurale. Au programme, concours départemental de pointage, jeunes meneurs, concours montbéliardes et prim’holstein, mais aussi un marché du terroir et une mini-ferme…

