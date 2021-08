Week-end labours en fête

Animation / Les Jeunes Agriculteurs animent nos campagnes avec leurs traditionnels concours cantonaux de labours. Retour sur ce week-end festif.

Les jeunes agriculteurs des Cantons du graylois et de Fresnes-Scey ont ouvert le bal ce samedi 7 août avec leur concours de labour cantonal.

Malgré une météo maussade, qui n’a pas terni l’envie aux jeunes de labourer, Thibault Nolot et Jérôme Nolot se sont qualifiés pour l’épreuve en planche ; Clément Farque et Bastien Blanc pour l’épreuve à plat. Ils représenteront le canton de Fresnes-Scey le 29 août prochain lors de la finale départementale des labours.

Le pays graylois sera quant à lui représenté par Jules Cuinet et Yanis Fassenet pour la catégorie à plat et par Benjamin Billottet pour le labour en planche.

Le week-end s’est terminé avec les cantons de Luxeuil et de Noroy-Lure qui eux aussi ont réalisé leur célèbre fête.

Benoit Chamagne, président du canton de Luxeuil souligne que malgré un terrain gorgé d’eau, on note de très beaux labours cette année.

Benoit Laroche et Mathieu Laroch représenteront le canton pour la catégorie labours à plat et Jonathan Beluche et Emile Brice pour le labour en planche.

Le canton de Noroy-Lure sera représenté par Loïc Muhlematter et Alexis Cornevaux pour le labour en planche et Jordan Muhlematter et Romain Goux pour la catégorie à plat. Thibaut Dirand, président du canton se réjouit d’accueillir de nouveaux jeunes dans son canton.

Présidents, adhérents tous ont été très heureux de pouvoir organiser leurs traditionnels concours de labours cantonaux et de reprendre une de leurs missions chez les JA : animer le milieu rural.

Prochain rendez-vous samedi 14 août à Brotte les Ray pour le canton de Champlitte-Dampierre.

Et à Bougey pour le canton des trois cantons.

JA 70