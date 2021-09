Rendez-vous au champ 3 semaines après la floraison !

RECOLTE MAÏS FOURRAGE 2021 / Le stade de maturité de la culture est primordial pour récolter le maïs fourrage car il en va de la qualité et de la conservation de l’ensilage. 3 à 4 semaines après la sortie des soies (stade repère de la floraison) l’observation des grains permet encore d’affiner la date optimale de récolte. C’est la date ultime pour ajuster, si c’est encore possible, les plannings de récolte pour les CUMA et les entrepreneurs.

Retrouvez cet article dans son intégralité dans la Haute-Saône Agricole du 27 août 2021 (version papier).