Magni’Vrai Labours : c’est ce dimanche ! Petit à petit la fête se construit…

Le festival de l’agriculture approchant à grand pas, Benoit Chamagne président du canton de Luxeuil et ses adhérents se démènent sur le site de la fête pour l’aménager et mener à bien toutes les activités qui seront prévues ce dimanche.

Mardi, livraison des 2000 barrières que le département de la Haute-Saône à prêter gracieusement pour permettre de clôturer le site et permettre de respecter les règles sanitaires en vigueur.

Mercredi, les bénévoles de Luxeuil, Faucogney Saint Sauveur et Melisey se sont affairés à l’installation des stalles en collaboration avec le président du centre d’élevage du canton ainsi que ses bénévoles.

Cette journée a été aussi marquée par le montage du grand chapiteau par la société le Story.

Jeudi, tout est prêt pour accueillir l’électricité, guidé par les conseils avisés de M. Perret sonorisateur de l’évènement poteau, fil, groupes électrogènes ont été monté, assemblé…

Vendredi place au montage des stands pour nos partenaires et OPA.

Samedi : le canton organisateur accueille les administrateurs des Jeunes agriculteurs, au programme installation des barrières de sécurités mais aussi accueille des animations pour enfants et arrivée des manèges et structure gonflable HALM, ainsi que de la ferme au sentier animé qui nous fera partager son savoir en créant une mini-ferme.

Dimanche Benoit Chamagne président du comité d’organisateur et Justine Grangeot, Présidente des JA 70 ouvriront les portes des festivités à 9 h 30 avec l’accueil des laboureurs puis avec la messe des labours qui se déroulera à l’église de Magnivray.