Cyclistes gourmands sur les routes…

Agriculture et tourisme / L’Escapade roulante et gourmande, une manifestation qui conjugue vélotourisme et gastronomie, a rencontré pour sa première édition un beau succès : les deux circuits proposés, ponctués de points de dégustations de fromages, ont attiré plus de 200 participants, le 10 juillet dernier.

Samedi 10 juillet, l’office du tourisme du pays des Sept rivières a organisé sa première édition de l’Escapade Roulante et Gourmande. Au départ de Loulans-Verchamps, les cyclo-gourmands du secteur ont répondu présents en nombre ! Quelque 200 participants ont en effet parcouru l’un des deux circuits proposés, 20 ou 32 km, et ont également profité des quatre points de dégustations fromagères. La boucle de l’Avant-Doubs (32 km) est labélisée « vélo et fromages » parmi les 87 parcours répartis sur toute la France, deux circuits sont en Haute-Saône.

Nombreuses dégustations !

Pour mettre en bouche les participants, la première dégustation était à 700 m du départ, avec la Cancoillotte de la Fromagerie Marcillat, puis à la Ferme Bio de chez Monnin à Fontenois-les-Montbozon avec dégustation de P’tit Vevey et de yaourts. Troisième point de dégustation à l’Atelier des Papilles à Montbozon avec le Gruyère IGP. Et pour finir la boucle, dernier arrêt à la Ferme pédagogique, au Gré du Pré à Verchamp avec dégustation de fromages de chèvre. Brice Monnin, paysan fromager à Fontenois les Montbozon a été très satisfait de cette rencontre. « Cela nous a permis à la fois de faire connaître nos produits et de présenter la ferme, même à des habitants du secteur. Nous avons pu montrer au public que nous étions attentifs au bien-être animal, on leur a expliqué l’intérêt de notre système basé sur l’herbe et le fonctionnement des vaches nourrisses… On nous a davantage posé des questions sur notre façon de travailler que sur la fabrique de fromage. » Au Gaec Monnin les cyclistes pouvaient également se poser pour déguster quelques produits ou faire leur repas de midi à partir de viande et de yaourts de la ferme.

Sous le soleil et dans la bonne humeur

Nous retiendrons tous, que c’était un plaisir de tous se retrouver, de partager une sortie en famille, entre amis, entre sportifs ou pas… qu’ils ont pris plaisir à être présents. Vivement la prochaine ! « Cette édition a été possible grâce aux efforts de tous, à l’envie de faire découvrir les fromages de chacun, au partage d’expérience avec le public et surtout la fierté de nos savoir-faire locaux basés en Vallée de l’Ognon. », concluent les organisateurs, de l’Office de tourisme du Pays des sept rivières, qui ont su s’entourer de partenaires professionnels pour assurer le bon déroulement de cette journée, à savoir l’entreprise E-flow avec la location de vélo à assistance électrique et la présence du Camion à Vélo pour parer à toutes les réparations. « Certains attendent déjà la prochaine édition avec impatience ! ».