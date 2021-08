Cavale Comtoise 2021 : Une belle réussite

Dimanche 8 août, le syndicat des éleveurs de chevaux de trait de Haute-Saône organisait,

en collaboration avec la Ville de Jussey et le Comité Départemental de Tourisme équestre

la 4è Cavale Comtoise.

Une belle réussite pour cette 4è édition de Cavale Comtoise qui s’est déroulée ce dimanche 8 août à Jussey.

Cette année encore c’est sur le Pré Jean Roche que se sont rassemblés l’ensemble des participants pour accueillir le public.

Pour cette journée dédiée au cheval de trait comtois, le programme était riche : concours modèle et allures pour les chevaux de trait comtois, parade dans les rues de Jussey, parcours du randonneur, démonstration de chiens de troupeau de l’association de chiens de troupeaux de Haute-Saône, présentation de races…

Concours modèle et allures : 14 sélectionnées pour Maîche

Lors de cette journée, s’est déroulé la finale départementale des concours modèle et allures trait comtois, 48 juments provenant de 20 élevages, précédemment sélectionnées lors des concours locaux, ont été présentées sur le ring à un jury d’expert de l’Association nationale du cheval de trait comtois.

Le grand enjeu de cette finale pour les éleveurs : être qualifié pour le concours National de Maîche qui aura lieu les 10 et 11 septembre prochains ! Les juges ont sélectionné cette année, 14 pouliches et juments et saluent la qualité des animaux présentés.

De nombreux spectateurs dans les rues de Jussey pour la traditionnelle parade !

Cette année ce sont les chevaux de Trait Comtois qui ont été mis en avant lors de la parade dans les rues de Jussey. En tête du cortège, le Gaec des Montants ouvrait la marche, suivi de la délégation des chevaux de trait du syndicat, les chevaux Castillonnais, et enfin les huit attelages et nombreux cavaliers du CDTE 70, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs venus admirer la parade.

Chloé Guerbert