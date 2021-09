A la découverte d’une ferme agro-écologique

Ferme ouverte / Le samedi 11 septembre 2021, les agriculteurs du réseau APAD* et du Groupe T-Sol, vous invitent à découvrir l’Agriculture de Conservation des Sols** au Gaec du Parge

à Aisey-et-Richecourt.

A l’occasion du Festival des Solutions Ecologiques de la Région Bourgogne Franche-Comté, et de la 6ème édition des Journées Patrimoine Sol, les agriculteurs de l’APAD Centre-Est et du Groupe T-Sol, ouvrent les portes de leurs fermes afin de partager leur approche de l’agriculture.

Le réseau APAD fédère 15 collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition agro-écologique, convaincus que l’Agriculture de Conservation des Sols (Non labour, couverture des sols, diversité des espèces cultivées), est une agriculture d’avenir.

Depuis 2017, les agriculteurs, membres de l’APAD, organisent ces temps forts avec le grand public pour aborder les enjeux de préservation du sol, afin de le considérer comme un réel patrimoine, vivant, que l’on doit protéger.

Ces journées permettent de :

• Rencontrer et échanger avec des agricultrices et des agriculteurs passionnés par leur métier.

• Découvrir qu’un sol est vivant et observer la biodiversité qu’il héberge

• Mieux connaître l’agriculture qui nous entoure et découvrir l’Agriculture de Conservation des Sols

• S’interroger sur le modèle d’agriculture qu’on veut soutenir, en tant que consommateur, citoyen, acteurs du territoire.

• Découvrir le premier Label d’agriculteurs en Agriculture de Conservation des Sols « Au Cœur des Sols ».

Rendez-vous samedi 11 septembre de 13h à 18h au Gaec du Parge, 2 Impasse de la Saône à Aisey-et-Richecourt.

Au programme :

– Découverte de l’Agriculture de Conservation des Sols

– Visite de la ferme et ses ateliers (élevage, séchoir etc)

– Marché de producteurs, dégustation de produits labélisés « Au Cœur des Sols », ateliers ludiques pour petits et grands…

Entrée libre. Evènement soumis au pass sanitaire pour les + de 18ans. n

Pour en savoir plus sur l’APAD, Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable

Site Internet : https://www.apad.asso.fr/

Page Facebook : https://www.facebook.com/apad.agriculture/

Compte Twitter : https://twitter.com/apad_contact?lang=fr

*APAD : Association Pour la Promotion d’une Agriculture durable – Le réseau de l’APAD fédère 1 000 agriculteurs, répartis dans 15 associations régionales et une association nationale, rassemblées par une vision commune : accompagner les agriculteurs dans la transition vers l’Agriculture de Conservation des Sols (via le transfert de connaissance entre agriculteurs au sein de collectif et via la formation) et sensibiliser tous les acteurs (monde agricole et société civile) sur les leviers à activer pour favoriser cette transition.

**Agriculture de Conservation des Sols : non-travail du sol (ni labour ni aucune perturbation mécanique), couverture permanente des sols avec des couverts végétaux, diversité des espèces cultivées.