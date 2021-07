Comité régional des céréales Bourgogne-Franche-Comté / Le taux protéique du blé tendre détermine pour bonne part sa qualité meunière, l’accès à des marchés internationaux et sa valorisation. Dans la grande Région, l’Etat encourage la filière céréalière à poursuivre ses efforts dans cette direction, via les choix variétaux et un pilotage plus fin de la fertilisation azotée.

Retrouvez cet article dans son intégralité dans la Haute-Saône Agricole du 2 juillet 2021 (version papier).