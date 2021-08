Fourrage / Après avoir repéré les différentes qualités de fourrages, il faudra les distribuer en fonction du stade physiologique de récolte et de leur état de conservation. On peut aussi tenter d’améliorer les foins, mais il est parfois nécessaire de s’en débarrasser… et d’en acheter d’autres.

Retrouvez cet article dans son intégralité dans la Haute-Saône Agricole du 30 juillet 2021 (version papier).