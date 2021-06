FERMES ouvertes / Le 4 juillet prochain quatre fermes du secteur Est de Vesoul, vous ouvriront leurs portes afin de vous présenter leurs modes de production en agriculture biologique.

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Haute-Saône (GAB 70) est une association qui œuvre à la promotion et au développement de l’agriculture biologique en Haute-Saône. Afin de faire connaître la richesse et la qualité de l’agriculture biologique de notre département au grand public, le GAB 70 organise une journée « fermes ouvertes » le dimanche 4 juillet prochain.

Intitulé « sur les pistes du printemps bio », cet évènement qui s’inscrit dans le programme national du printemps bio, permettra au public de découvrir sur quatre communes du secteur Est de Vesoul, les modes de production de structures agricoles engagées en agriculture biologique.

A Colombe-lès-Vesoul : le Gaec du Champ Le Roy

Ici, la montbéliarde est reine ! Rythmée par la traite quotidienne, elle évolue dans des paysages calmes, riches en biodiversité tout en consommant du 100 % bio local, la classe ! Valentin, Philippe et Rodolphe reviendront sur l’importance de l’élevage dans le mode de production bio et la diversité des produits laitiers. Fabrication de crème, jeux de reconnaissance des cultures, et apprentissage des chants d’oiseaux sont au programme !

A Villers le Sec : le Gaec du pré

Le local, tel est le fer de lance de cette ferme engagée dans une filière bio haut-saônoise : l’IGP Gruyère de France. Les éleveurs laitiers de la filière seront présents pour vous présenter un produit haut-saônois unique en France. Etienne et Christine ont également pour projet de réaliser un magasin de vente direct à la ferme en proposant de la viande et de la charcuterie issue de leur production, viande qui sera également au menu de la journée et au programme des animations !

A Dampvalley-lès-Colombes : le Gaec Goiset

Ici aussi on travaille en famille sur une ferme diversifiée où tout est réfléchi pour permettre de valoriser au mieux les ressources fournies par l’environnement. Du champ à l’assiette, rien n’est laissé au hasard ! La famille Goiset, présentera toutes les productions de la ferme : lait, farine, huile, biscuits, pomme de terre en passant par la fabrication de pain. Tout un monde à découvrir et à déguster !

A Noroy le Bourg : la ferme des Miroudots

Tailler, reconnaître, comprendre, déguster… Le monde de la vigne ouvre ses portes chez Nicolas Bernard. C’est le moment ou jamais de découvrir ou de parfaire sa connaissance de la conduite de la vigne et d’affiner son odorat avec les cépages de nos plateaux calcaires… le tout en bio !

De 10h à 18h, les visiteurs pourront visiter librement ces quatre fermes bio et échanger avec les agriculteurs sur leurs pratiques et leurs métiers. Les enjeux sont multiples : promouvoir les productions bio et locales, communiquer sur les réalités et le quotidien du métier d’agriculteur, valoriser les activités de vente directe et la bio en général…

Un petit creux, une petite soif, c’est prévu !

Un espace pique-nique avec buvette sera installé dans chacune des fermes à visiter. Au menu : viande de bœuf, frites, gruyère, glace. et bien d’autres douceurs pour se sustenter.

Toujours bio et local, c’est l’idéal !

En effet, l’ensemble des produits qui seront proposés lors de cette journée seront issus des fermes visitées ou de voisins producteurs certifiés bio. Il sera possible de réserver votre repas le jour même ou par internet sur le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-D0gPM5F0OOOBicjD44B1Pgx2Fr9DHoTjTyf1l6Q1uT7mWg/viewform

Une petite soif, là encore, pas de souci ! La bière et la limonade bio de la brasserie Redoutey seront présentes sur chaque site. La bière proposée est produite à base d’orge bio cultivée dans notre département. A l’heure du repas, ou pendant les animations, toutes les mesures sanitaires seront bien sûr mises en place pour le bon déroulement de la journée.

En vélo, à cheval ou en voiture… destination bio !

Distante de moins de 15 km, il est possible de visiter la totalité des fermes dans la journée. Alors choisissez votre moyen de locomotion : pour les courageux, il est possible de rejoindre les fermes à vélo ou à pied grâce à un sentier en sous-bois qui sera balisé pour l’occasion. La voiture reste possible, toutefois restez vigilant, vous rencontrerez sans doute du monde sur la route !

En plus des visites, des animations et des surprises vous attendent sur place : vente de produits fermiers bio, jeux pour les enfants, quiz, démonstration de fabrication de farine, traite des vaches… Bref, vous l’avez compris les agriculteurs bio des villages de Villers, Colombes, Dampvalley et de Noroy ont tout prévu pour vous faire passer une journée bio inoubliable ! n

Pour tout savoir sur cette manifestation, contactez Marion CHUROUT au 06 35 16 64 27 ou par mail : marion.churout@haute-saone.chambagri.fr