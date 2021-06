Portes ouvertes en Haute-Saône samedi 19 juin

Evènement / Cette année, à l’instar de nombreux grands pays agricoles, la France organise, elle aussi et pour la première fois, ses Journées nationales de l’agriculture. Cette première édition, qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochains sur l’ensemble du territoire, proposera à chaque citoyen de découvrir son patrimoine agricole et alimentaire, en visitant des sites de production, d’enseignement agricole, d’expérimentation, de recherche et des sites de transformation.

Deux entreprises seront ouvertes ce samedi en Haute-Saône :

– L’usine Quivogne de Jussey qui réalisera une exposition de matériel et des visites du site de Jussey.

Le Gaec des Potheys à Arbecey qui réalisera : des présentations de races équines, bovines et ovines, un parcours de chevaux attelés/montés, des animations pour les enfants, un marché du terroir de 10h à 17h.