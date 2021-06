Ferme ouverte au Gaec des Potheys à Arbecey

PORTES OUVERTES / Dans le cadre des JNA (Journée Nationale de l’Agriculture) qui avaient lieu les 18, 19 et 20 juin, le Gaec des Potheys à ouvert ces portes le week-end dernier. Objectif de cette journée faire découvrir aux petits et aux grands le monde de la ferme, 19 races de chevaux de trait et de selle, 9 races de vaches, des activités équestre, les produits du terroir.

Anais Monney et Alexandre Porcherot ont ouvert, ce samedi 19 juin, les portes de leur exploitation agricole pour le plaisir de plus de 600 personnes venus voir les chevaux, poneys, vaches, moutons, lamas de la ferme.

Pour l’occasion, les Potheys avaient prévu un programme très riche, avec de nombreuses présentations autour du cheval : découverte de 19 races de chevaux de trait et de selle en mains et monté, démonstration de l’utilisation du cheval en attelage, pour le hersage de la carrière, mais aussi monté avec un parcours en terrain varié, une puissance d’obstacle, et pour finir la journée des Pony Games (jeux à poney).

Le Gaec des Potheys faisant partie des plus gros élevages de chevaux de trait Comtois en Haute-Saône, avec ses

30 juments/pouliches, l’agricultrice avait à cœur de nous transmettre sa passion du cheval et plus précisément pour cette race.

En parallèle des présentations équines, vous pouviez également découvrir tout au long de la journée le monde de la ferme et de l’élevage. Dans les bâtiments, était présenté de nombreuses races bovines plus ou moins connues : Charolaise, Limousine, Aubrac mais aussi Galloway, Gasconne et Pie Rouge des Prés. Ainsi que les deux races de moutons élevés sur l’exploitation : le mouton Lacaune très rustique et le Shropshire adapté au pâturage des vergers et plantations et permettant l’entretiens des sapinières, car ces moutons ont la particularité de ne pas manger l’écorce des arbres et les bourgeons.

Les producteurs locaux avaient également fait le déplacement pour l’occasion : fromage de chèvre, gruyère, glaces au lait de jument, pommes et jus de fruits… et restauration 100 % locale pour vous régaler ! n

Chloé Guerbert