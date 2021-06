ESSAI SYSTEMES / La station expérimentale de Trévarez (Finistère) a expérimenté deux systèmes laitiers, l’un plutôt « herbe », l’autre plutôt « maïs », pendant 8 ans. Le système « herbe » s’avère plus autonome et plus efficace économiquement, dans ce contexte peu marqué par les sécheresses estivales.

