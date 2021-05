L’Opti’Traite robot c’est aussi tous les ans !

Traite / Détenteur d’un robot de traite, vous savez l’importance de la parfaite fonctionnalité de votre équipement aussi bien pour sa productivité, la santé de vos animaux et la qualité de votre production laitière.

Le contrôle annuel Opti’Traite a été conçu pour prévenir les éventuels problèmes (usure, réglage, dysfonctionnement, …) qui peuvent remettre en cause le bon fonctionnement d’une installation de traite.

Il vous apporte une vérification complète de votre installation :

– Pompe à vide, régulateur de vide, gobelets trayeurs, pulsateurs, pompe à lait…

– Détection des fuites éventuelles : circuit de vide, circuit de lait…

– Réglage du niveau de vide et de la pulsation.

Il repose sur les normes internationales ISO, établies par des scientifiques, qui attachent une grande importance au bon déroulement de la traite et à son impact sur les animaux. Il est mis en œuvre sous l’égide du COFIT (Comité français Interprofessionnelle pour les techniques de production du lait) qui rassemble tous les partenaires nationaux concernés par la traite et son environnement.

Il est tout à fait adapté au robot de traite et fait l’objet de protocole spécifique et précis en fonction des marques et des modèles.

Il est différent et complémentaire des opérations d’entretien et de maintenance régulière, Et vous apporte des vérifications indispensables sur le fonctionnement de votre robot.

Il est réalisé exclusivement par les agents qualifier des entreprises et organisations agréées par les maîtres d’œuvre des différents départements.

Le contrôle annuel Opti’Traite fait parti des bonnes pratiques reconnues pour prouver les moyens mis en œuvre dans votre exploitation pour garantir la production d’un lait de qualité. A ce titre, il est un élément obligatoire pour l’agrément des élevages laitiers à la charte des bonnes pratiques d’élevage.

Depuis 2006, le contrôle Opti’Traite fait également partie des bonnes pratiques d’hygiène conditionnant l’attribution des aides PAC.

Le contrôle ne remplace pas le contrat de maintenance avec votre constructeur. Mais si le contrôle Opti’traite n’est pas réalisé, votre robot n’est pas répertorié à l’institut de l’élevage.

Alors, vous aussi, faites réaliser chaque année le contrôle Opti’Traite de votre robot de traite par un agent qualifié.

Le CROCIT Centre Est