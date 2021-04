Une vente dédiée aux culards chaque mois

Marché de Saint-Christophe-en-Brionnais / Depuis le 7 avril, et ce tous les premiers mercredis du mois, le cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais propose désormais une vente spécifique de bovins maigres culards et épais.

Le 7 avril, le marché de Saint-Christophe-en-Brionnais a organisé pour la première fois « une vente au cadran spéciale culards et épais ». L’idée a germé dans la tête des responsables du marché qui constataient chaque semaine la présence à Saint-Christophe de bovins maigres culards, formés ou épais recherchés par un certain nombre d’engraisseurs demandeurs de ce type de bêtes. La décision a donc été prise d’instaurer une vente spécifique de bêtes épaisses chaque premier mercredi du mois (14 h) d’avril à octobre. « Nous avons voulu l’organiser un jour de marché, car le mercredi, l’équipe du cadran est mobilisée sur place et les acheteurs viennent déjà », confie le directeur Pascal Pierre. Il faut dire aussi que Saint-Christophe demeure positionnée sur le créneau haut de gamme et, même si la finition des animaux a été quelque peu délaissée dans le Brionnais, le marché fournit toujours des bovins de qualité, en maigre comme en gras.

Rendez-vous chaque premier mercredi du mois

Sous la houlette d’Aurélie Chevalier, technico-commerciale au cadran brionnais, le marché va préparer ces ventes en amont.

Reçues le vendredi, les annonces d’animaux seront classées par catégories. Les organisateurs n’excluent pas d’aller voir ces spécimens en ferme. À l’approche de la vente, le cadran informera par SMS les acheteurs potentiels des animaux à vendre par catégories. Tout sera mis en œuvre pour rassembler un maximum d’acheteurs, promet-on. Cette vente est ouverte aux animaux épais maigres de toute catégorie, y compris vaches suitées. « Les animaux doivent être indemnes d’IBR ou testés négatifs de moins de quinze jours », précise d’Aurélie Chevalier. L’arrivée des bovins se fera à partir de 11 h.

Marc Labille