Plus de 950 communes proposées au classement, pour la région Bourgogne Franche-Comté

Projet de nouvelles zones vulnérables / Dans le cadre du 7ème programme de la directive nitrates, l’administration a préparé, en catimini, un nouveau classement des zones vulnérables. Pour ce nouveau zonage, la Bourgogne Franche-Comté dérouille avec plus de 950 nouvelles communes proposées au classement. Pour une région avec plus d’un million d’hectares d’herbe, une agriculture extensive, la présence de polycultures élevage, avec de nombreuses pratiques favorables à l’environnement, cette proposition est difficilement compréhensible et nécessite une analyse rigoureuse pour ne pas se tromper de cible ni d’objectif.

Retrouvez cet article dans son intégralité dans la Haute-Saône Agricole du 26 mars 2021 (version papier).