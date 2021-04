Des collectes et des prix très contrastés

Filiere lait / En janvier, la collecte de lait vache et son prix sont en baisse de 3,7 %, une baisse qui atteint 8,70 euros/1 000 l sur un an.

Seulement 2,51 millions de tonnes de lait de vache ont été livrées en janvier dernier, soit 3,7 % de moins que l’an passé à la même période, selon le service statistique du ministère de l’Agriculture. La collecte de lait a diminué dans tous les bassins de production et la baisse porte aussi bien sur le lait conventionnel que sur le lait sous signe de qualité. Toutefois, la part de lait bio collectée (4,6 %) est supérieure de 0,4 point par rapport à son niveau de l’an passé, en janvier 2020, et celle sous signe IGP (16,7 %) de 0,1 point. A l’échelle des bassins de production et toutes catégories de lait confondues, la collecte a fortement diminué dans le Sud-Ouest (-7,1 %) et en Poitou-Charentes (-6,9 %). La baisse a été la plus faible dans le Grand Ouest (-3,1 %) et en Normandie (-1,7 %). Cependant les teneurs en matière protéique (34,2 g/l) et en matière grasse (43,4 g/l) du lait livré étaient plus élevées que l’an passé en janvier 2020 (respectivement + 0,2 point et + 0,6 point). En décembre aussi la collecte de lait avait diminué en France alors qu’au niveau européen, « elle est restée stable sur un an

(+ 0,3 %). Elle recule en Allemagne (- 1,1 %) et dans une moindre mesure en Espagne (- 0,5 %) et aux Pays-Bas (- 0,4 %). Elle progresse en Pologne

(+ 1,2 %) et surtout en Irlande (+ 5 %) et en Italie (+ 5,3 %) », affirme Agreste en s’appuyant sur les dernières prévisions d’Eurostat.