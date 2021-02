La persévérance a payé

Dossier calamités agricoles / L’amputation de près de 50% du montant de l’enveloppe nationale prévue pour indemniser les agriculteurs victimes de la sécheresse 2021 a bien failli évincer la quasi-totalité des communes haut-saônoises du dispositif. Mais la pression syndicale et les relais parlementaires ont permis d’éviter le pire.

“On n’est pas satisfait à 100%, mais on est quand même soulagés“, explique Emmanuel Aebischer, le président de la FDSEA. En quelques semaines, le dossier départemental d’instruction de la procédure d’indemnisation des exploitations agricoles au titre de la sécheresse 2021 semblait s’acheminer vers une impasse. « Nous étions confiants sur la solidité du dossier, monté par les services de l’Etat, avec des éléments solides ». Mais un avis favorable du CNGRA (du comité national de gestion des risques en agriculture) à une proposition du ministère de l’Agriculture, prévoyait une l’enveloppe de 75 millions d’euros. Soit à peine 57% du total attendu par la profession, sur la base des évaluations des comités départementaux d’expertise… « Grosso modo, il fallait complètement revoir les critères d’indemnisation, et la quasi-totalité du département menaçait d’être exclue, avec seulement une douzaine de communes retenues ! Plus ennuyeux, ce n’étaient pas les zones les plus touchées par la sécheresse qui auraient bénéficié du dispositif, ce qui va à l’encontre même du principe d’indemnisation. »

Un zonage incohérent

La FDSEA70 et la Chambre d’agriculture ont activé leurs réseaux et contacté les parlementaires parmi lesquels le député Christophe Lejeune qui a défendu depuis le début le dossier directement auprès du ministre de l’Agriculture. « Nous avons alerté tous nos représentants : le député, les sénateurs et même le maire de Vesoul proche du ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire, pour faire valoir nos arguments, en particulier les rapports des experts d’assurance. » Une détermination qui a payé, puisque jeudi dernier, la décision officielle rétablissait le nombre de communes indemnisées à 463 pour le département, pour un montant d’1,7 million d’euros.

