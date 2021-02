De l’ombre et de la vie au Gaec du Beuchot !

Agroforesterie / Début février le Gaec du Beuchot, (ferme laitière bio depuis 2002), a organisé un chantier de plantation en agroforesterie sur une parcelle de 8ha. Au total 1100 arbres et arbustes ont été plantés sur 9 lignes. « Nous avons lancé un appel aux bénévoles sur facebook et dans notre entourage pour l’occasion » explique Christelle Noirot, associée du GAEC. Le chantier s’est déroulé dans la convivialité, impossible de faire autrement dans cette ferme familiale qui avait ouvert ses portes lors du printemps bio 2019 et proposé de nombreuses animations.

Retrouvez cet article dans son intégralité dans la Haute-Saône Agricole du 26 février 2021 (version papier).