Une nouvelle méthode de travail pour renouveler le statut du fermage

Congrès de la SNFM / A l’occasion de leur congrès qui se tiendra le 31 janvier et le 1er février dans le Rhône, la Section nationale des Fermiers et métayers propose une nouvelle méthode de travail pour discuter d’un renouvellement en profondeur du statut du fermage, de sorte à le pérenniser tout en le rendant plus attractif pour les propriétaires. Des propositions doivent être finalisées d’ici mars, en vue de participer à la réflexion sur le projet de loi foncière.